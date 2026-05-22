Le Matmut Stadium de Gerland célèbrera son centenaire les 6 et 7 juin prochains avec un week-end de festivités mêlant rugby, visites et animations.

Théâtre des plus grandes épopées lyonnaises, du football au rugby, le stade de Gerland (Lyon 7e), désormais nommé Matmut Stadium depuis sa reprise en 2017 par les rugbymen du LOU, fête ses cent ans. Pour l'occasion, des festivités ont été annoncées les 6 et 7 juin prochains, articulées autour de deux rencontres de rugby. La dernière journée de TOP 14 entre le LOU et Montpellier le samedi 6 juin, puis, la même affiche, cette fois en rugby féminin pour le compte de l'Axa Elite 1. "Tout le week-end, surprises, nouveautés, temps forts ou encore visites seront réservés au public pour se replonger dans 100 ans d’histoire, en présence d’invités spéciaux", précise le communiqué.

Le stade accueillera DJ Snake et le Grand Mâchon

Imaginé en 1926 par l'architecte Tony Garnier, le stade de Gerland, pensé comme "une cité du sport" aura également accueilli les plus grandes stars internationales à l'occasion de leurs concerts, comme Michael Jackson, Johnny Hallyday, ou plus récemment Orelsan. L'Olympique Lyonnais a occupé le stade de 1950 à 2015, et Gerland sera le théâtre de l'époque dorée des Gones, auréolés de sept titres de champions de France d'affilée entre 2002 et 2008. Lors de l'arrivée du LOU en 2017, le Matmut Stadium fait l'objet d'une rénovation. Une brasserie et le centre d'entraînement du club ont alors été ajoutés, ainsi que des espaces événementiels. En 2024, la piscine de Gerland est réhabilitée, et GL Events installe son siège social.

Pendant le mois de juin, le Matmut Stadium accueillera plusieurs manifestations, comme le Grand Mâchon, ainsi que deux concerts : le Positiv festival le samedi 27 juin, avec notamment DJ Snake, suivi le lendemain du Kermesse Festival, un flashback dans les années 2000, avec entre autres, K.Maro, Fatal Bazooka ou encore Shy'm.

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