La sécheresse s’aggrave dans la Loire, les restrictions d’eau se durcissent

La Loire en état d’alerte dû à la sécheresse, de nouvelles restrictions préfectorales sont tombées.

Le 17 juillet, la préfecture a imposé de nouvelles restrictions d’eau dans le département. C’est le sixième arrêté préfectoral qui entre en vigueur depuis le 24 juin dernier dans la Loire.

La canicule continue dans le département de la Loire, qui fait face à de nouvelles restrictions d’eau. Pour la sixième fois depuis le début de la canicule au mois de juin, la préfecture communique un arrêté listant de nouvelles restrictions des usages de l’eau.

Le préfet de la Loire a pris la décision de placer les zones de Forez – Lignon-Vizézy et Aix à un niveau d’alerte renforcée ainsi que les zones Roannais et Fleuve Loire Aval à un niveau d’alerte. Ces trois zones rejoignent celles de Forez – Ance-Mare-Bonson et Rhins-Sornin, également en alerte renforcée depuis le 24 et 29 juin. Les zones de Gier, Sud Loire, et Mont du Lyonnais sont aussi en alerte depuis le 3 juillet ainsi que la zone de Pilat Sud en alerte renforcée depuis le 8 juillet.

L’arrêté indique que "l’absence de précipitations et la persistance de fortes chaleurs […] ont entrainé la poursuite de l’aggravation de la situation hydrologique".

Le département de la Loire et les zones en alerte ou en alerte renforcée. Image fournit par le préfet de la Loire. ©IGN - BDCARTHO

Voici les restrictions et interdictions des usages de l’eau pour les particuliers et les collectivités en alerte :

Limitation des arrosages des fleurs et massifs de fleurs, des arrosages de jardins potagers et des arrosages de terrains de compétitions engazonnés.

Interdiction de laver son véhicule sauf en station avec matériel haute pression ou système de recyclage de l’eau (sauf pour le programme le moins consommateur en eau avec bridage des machines et affichage de l'arrêté).

Interdiction de nettoyer façades, toitures, trottoirs, sauf collectivités ou professionnels.

Interdiction d’alimenter des plans d’eau et biefs sauf hydroélectricité (sauf remise à niveau pour les piscicultures relevant du Code de l’environnement équipées de moyens de ré-oxygénation de l’eau).

Interdiction de remplir vidanges et piscines privées (sauf remise à niveau ou sauf remplissage si chantier débuté avant les premières restrictions).

Interdiction d’arroser pelouses, espaces verts (sauf plantations d’arbres / arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans, uniquement de 18 h à 10 h ou sauf îlot de fraîcheur en milieu urbain dense uniquement de 20 h à 8 h), et l’alimentation des fontaines en circuit ouvert.

Pour les alertes renforcées, les restrictions sont les mêmes que les précédentes, sauf pour l’arrosage des fleurs et des massifs de fleurs qui devient lui aussi formellement interdit par la préfecture.

Du côté des entreprises (usages artisanaux, industriels et commerciaux) situés dans une zone en alerte, la préfecture annonce une restriction de 25% pour les zones en alerte. Pour celle en alerte renforcée, elle impose une restriction de 50% des usages de l’eau. Ces restrictions ne concernent pas les entreprises classées ICPE ou avec une consommation annuelle inférieure à 7 000 m³/an, dont une consommation à partir du milieu naturel et sur le réseau d’eau potable inférieure à 1000 m³.



Restrictions particulières pour les golfs :

En alerte : interdiction d’arroser les terrains de 8 h à 20 h. Réduction de 15 % à 30 % en volume et tenue d’un registre hebdomadaire

En alerte renforcée : interdit d’arroser sauf les greens et départs uniquement entre 20 h et 8h. Réduction d’au moins 60 % du volume d’eau

Du côté des agriculteurs qui n’utilisent pas le canal du Forez et sans système d’irrigation localisé :

En alerte il est possible d’irriguer les grandes cultures, prairies de graminées, horticultures, champs, pépinières, maraîchages, arboricultures ainsi que les pistes de compétition engazonnées pour chevaux la nuit de 18 h à 10 h du matin.

En alerte renforcée, les horaires d’irrigation diminuent de 20 h à 9 h et il devient interdit d’irriguer les prairies de graminées

Les restrictions peuvent varier en fonction de la provenance de l’irrigation (pompage en cours d’eau, forage ou retenue d’eau). Les irrigations localisées ont des restrictions plus souples.

Pour les usagers du canal du Forez en alerte :

Interdit d’irriguer les prairies permanentes hors luzerne et trèfles purs entre 10h et 18h

Interdit de remplir des étangs, mais remise à niveau possible

Pour les usagers du canal du Forez en alerte renforcée :

Possible d’irriguer les prairies temporaires de graminées de 18h à 10h

Interdit d’arroser sauf les pistes de compétition engazonnées pour chevaux entre 18h et 10h

Interdit de remplir les étangs sauf remise à niveau si équipés de moyens de ré-oxygénation des eaux

Interdit d’irriguer les prairies permanentes hors luzerne et trèfles purs

Arrêt du gravitaire sauf cas de l’abreuvement

Aucune zone n’a été placée en situation de crise pour le moment. Le préfet de la Loire invite les zones placées en vigilance à « limiter volontairement leurs prélèvements sur l’ensemble du département afin de ralentir ou réduire autant que possible la dégradation de la situation hydrologique. Cette économie de la ressource en eau doit être l’affaire de chacun : chaque usager est ainsi invité à limiter sa consommation d’eau dans le cadre d’une gestion responsable ».

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