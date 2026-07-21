Une belle journée d'été ce mardi à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

Ce mardi 21 juillet, le temps s'annonce une nouvelle fois ensoleillé avec des températures qui ne dépasseront pas les 30 degrés à Lyon.

Le temps s'annonce une nouvelle fois agréable ce mardi 21 juillet 2026 à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir malgré la présence de quelques nuages.

Côté températures il fait 17 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison qui devraient se maintenir tout au long de la semaine dans la région lyonnaise.