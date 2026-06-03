Ce mardi 2 juin, Youssoupha et MC Solaar se produisaient au Grand Théâtre Gallo-Romain des Nuits de Fourvière. Une performance placée sous le signe de la communion entre les artistes et leur public.

C'est sous une pluie battante que les vestiges du Grand Théâtre Gallo-Romain de Lyon accueillaient ce mardi 2 juin deux piliers, non pas du Parthénon, mais du rap français. MC Solaar et Youssoupha se produisaient à l'occasion du festival des Nuits de Fourvière, accompagnés par le Supersonic Social Club, groupe d'une dizaine de musiciens aux tendances jazz. C'est donc sur des sonorités de trompette, saxophone, batterie et piano que "Claude MC" et"le lyriciste Bantou" ont revisité leurs plus grands classiques de "Bouge de là" à "Solaar Pleure" et l'iconique "Caroline" pour l'un, et "On se connait", "Dream'In" ainsi que l'engagé "Dieu est grande" pour le second.

Une performance précédée par la musique tantôt zouk tantôt soul des deux soeurs de Roanne Malaka, dont la puissance vocale a arrêté la pluie. Quelques minutes plus tard, nous voilà transportés à la Nouvelle-Orléans. Vêtus de costumes trois pièces, chaussures cirées et chapeau vissé pour MC Solaar, les deux tauliers trinquent, verre à la main. Le décor ? Un bar en guise de DJ set, un canapé en cuir, de quoi prévoir une soirée centrée sur la communion. Le public est déjà en pleine effervescence. Quand retentissent les premières notes de "Qui sème le Vent récolte le tempo", il explose.

Un Solaar fatigué, Youssoupha désigné maitre de cérémonie

Si le public était en ébullition, c'était moins le cas de MC Solaar, qui paraissait plus fatigué, s'accordant de nombreuses pauses. Il a tout de même pu compter sur un Youssoupha en grande pompe, lui-même ému de rapper aux côtés de "sa référence". "J'ai toujours voulu monter un groupe, mais mes copains n'étaient pas motivés, donc je suis parti en solo. Aujourd'hui, j'ai enfin un groupe et c'est avec mon idole" clamait l'interprète de "Smile". En véritable maître de cérémonie, il n'a cessé d'haranguer une foule déjà conquise par le duo. Une ferveur inébranlable du public, qui a revitalisé MC Solaar, s'accordant quelques pas de danse aux côtés de son compère d'un soir.

Sur les sonorités du Supersonic Social Club, toutes les émotions étaient au rendez-vous, de l'effervescence aux instants plus intimes. Les deux rappeurs ont chanté l'amour sur "Caroline" et "Jiji", sous les yeux d'un public pour qui ces titres riment avec nostalgie. Un moment de communion entre interprètes et spectateurs venus en nombre, preuve que "qui sème le rap, récolte les applauses."

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