Rhône in White revient au Grand Hôtel-Dieu pour mettre les vins blancs à l'honneur

Le Comité des vins de Bourgogne a récompensés vins et domaines, le 15 juillet 2026. (Photo d’illustration)

Après avoir attiré près de 2 400 personnes en 2025, Rhône in White revient le 7 septembre au Grand Hôtel-Dieu avec dégustations, DJ set et street food.

Les vins blancs de la Vallée du Rhône seront à l'honneur le lundi 7 septembre au Grand Hôtel-Dieu à Lyon. Organisée dans la Cour Saint-Henri et à l'Officine, la deuxième édition de Rhône in White proposera une soirée mêlant dégustations, street food, DJ set et bars éphémères.

Les visiteurs pourront découvrir une sélection de vins blancs classés par profils aromatiques, avec des verres à 5 euros et des bouteilles à 25 euros. Un bar à cocktails à base de vins blancs, effervescents et vins doux naturels sera également proposé. Nouveauté de cette édition, un atelier d'assemblage permettra aux participants de créer leur propre cuvée en équipe, sur réservation.

À travers cet événement, les vignobles de la Vallée du Rhône souhaitent faire découvrir une facette moins connue de leur production. Si les vins blancs ne représentent aujourd'hui que 12 % des volumes produits, leur consommation est en hausse, portée par l'engouement pour des vins servis frais et adaptés aux repas estivaux.