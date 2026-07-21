Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts ce mardi 21 juillet 2026.

Si la canicule est derrière nous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien qu'elle se poursuive dans le sud de la France, la sécheresse est toujours bien présente et le risque de feux de forêts un réel danger. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance aux feux de forêts et quatre départements sont concernés par une vigilance élevé.

Il s'agit de l'Allier, de l'Ain, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans ces quatre départements le risque est le plus élevé par rapport aux conditions météorologiques qui resteront sèches et chaudes ce mardi 21 juillet dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.