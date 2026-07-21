Actualité
Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance élevé feux de forêts

  • par LR

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts ce mardi 21 juillet 2026.

    Si la canicule est derrière nous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien qu'elle se poursuive dans le sud de la France, la sécheresse est toujours bien présente et le risque de feux de forêts un réel danger. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance aux feux de forêts et quatre départements sont concernés par une vigilance élevé.

    Il s'agit de l'Allier, de l'Ain, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans ces quatre départements le risque est le plus élevé par rapport aux conditions météorologiques qui resteront sèches et chaudes ce mardi 21 juillet dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    à lire également
    Lyon soleil
    Une belle journée d'été ce mardi à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance élevé feux de forêts 07:40
    Lyon soleil
    Une belle journée d'été ce mardi à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus 07:12
    Samuel Soulier
    Samuel Soulier désigné délégué municipal de Lyon par Horizons 20/07/26
    Malgré les fortes chaleurs, les touristes sont-ils au rendez-vous à Lyon cet été ? 20/07/26
    Au sud de Lyon : une voiture s’encastre dans un camion sur l’A47, une victime en urgence absolue 20/07/26
    d'heure en heure
    Isère : Kalray affiche + 58 % de croissance pourtant la Bourse tranche à − 15 % 20/07/26
    La sécheresse s’aggrave dans la Loire, les restrictions d’eau se durcissent 20/07/26
    Plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis.
    Lyon : un salon dédié à l’orientation post-bac débarque au Palais de la Bourse 20/07/26
    En Saône-et-Loire, 62 vins récompensés par le Comité des vins de Bourgogne 20/07/26
    Lyon : il braque une épicerie avec une masse en pleine nuit avant d’être interpellé 20/07/26
    De nouvelles possibilités de passer le permis arrivent à Annecy 20/07/26
    Une importante course-poursuite de 10 kilomètres a pris part sur l’A7 au sud de Lyon 20/07/26
    police Lyon
    À Meyzieu, une maison visée pour la deuxième fois par des coups de feu 20/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut