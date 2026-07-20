Samuel Soulier désigné délégué municipal de Lyon par Horizons

Le parti d’Édouard Philippe, Horizons, nomme le maire du 6e arrondissement, Samuel Soulier, comme délégué municipal de Lyon.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, Horizons, le parti créé par Édouard Philippe, poursuit son ancrage dans les territoires. Ce lundi 20 juillet, le groupe annonce dans un communiqué désigner Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement de Lyon, comme délégué municipal de la ville. Cette décision intervient après la décision de Pierre Bérat, conseiller métropolitain de Lyon, de mettre un terme à ses fonctions de délégué municipal, qu'il occupait depuis 2024.

Samuel Soulier exercera cette responsabilité avec le soutien d'Alexandre Vincendet, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes, et d'Emmanuel Hamelin, délégué départemental du Rhône, précise encore le parti d’Édouard Philippe.

Chargé de représenter le groupe politique, le délégué municipal est le "premier point de contact des adhérents et sympathisants dans sa commune", "agit en lien avec le référent régional et le délégué départemental afin de fédérer les militants, d'animer la vie locale du mouvement et de coordonner les grandes actions nationales sur son territoire", détaille enfin le communiqué.

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