Primaire LR : qui soutient qui à Lyon pour le 2e tour ? Dans le Rhône, avantage Pécresse

Eric Ciotti et Valérie Pécresse s'affrontent lors du 2e tour de la primaire LR. Dans le Rhône, la présidente de la région Ile-de-France a le plus de soutiens. Tour d'horizon.

Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin éliminés, Eric Ciotti et Valérie Pécresse s'affrontent lors du 2e tour de la primaire des Républicains. Les votes ont lieu de vendredi 3 décembre 8h jusqu'à samedi 4 décembre 14h. Le candidat des Républicains à la présidentielle sera connu samedi 4 décembre à 14h30.

Qui soutient qui dans le Rhône ?

Ils soutiennent Ciotti :

Comme au 1er tour, Eric Ciotti peut compter sur le soutien de la conseillère municipale de Lyon, Béatrice de Montille. "Eric Ciotti s’exprime avec sincérité et authenticité et ça a payé", confie-t-elle à Lyon Cap'. Le conseiller municipal de Lyon, Etienne Blanc, également sénateur du Rhône, votera également Ciotti "des deux mains" au 2e tour après avoir soutenu Michel Barnier au 1er.

"Il est celui qui apporte la réponse que j’attends aux maux de la France. Il est à droite. Il faut essayer la droite. On ne l’a pas fait depuis longtemps. C’est extraordinaire ce qu’il se passe chez Les Républicains", s'est enflammé Etienne Blanc jeudi dans Lyon Cap' (à lire ici).

Le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Meunier, ancien député du Rhône, soutient également Eric Ciotti lors du 2e tour de ce congrès des LR. "La France doit pouvoir compter en 2022 sur un candidat avec des convictions et une ligne politique claires", affirme-t-il sur Twitter.

Ils soutiennent Pécresse :

La présidente de la région Ile-de-France peut compter sur le soutien, à Lyon, des deux maires d'arrondissement de droite : le maire du 6e, Pascal Blache, et le maire du 2e, Pierre Oliver, très impliqué dans la campagne de Valérie Pécresse et l'un de ses porte-parole. "Valérie Pécresse a fait une campagne sérieuse. Elle s’était préparée sur le fond. Elle a proposé beaucoup de contenu et cela a plu aux militants", se réjouit le jeune maire du 2e dans les colonnes de Lyon Cap' (à lire ici). Dans le 2e arrondissement de Lyon, les adjoints Jean-Stéphane Chaillet, Pauline Grosjean et Maryll Guilloteau, soutiennent également la présidente de la région Ile-de-France avant même le 1er tour.

Soutien de Xavier Bertrand au 1er tour, le patron des LR dans le Rhône, Alexandre Vincendet, va aussi voter Pécresse au 2e tour. Même si le maire de Rillieux-la-Pape, reste persuadé, il l'a martelé après les résultats du 1er tour à Lyon Cap', que "Xavier Bertrand était le meilleur candidat de la droite".

Dans la Métropole de Lyon, Valérie Pécresse peut aussi compter sur les soutiens de Sébastien Michel, le maire d'Ecully, sur celui de Clotilde Pouzergue, la maire d'Oullins, de Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest, d'Olivier Araujo, le maire de Charly.

Le député de Villefranche, Bernard Perrut, soutient aussi Pécresse, comme François-Noël Buffet, sénateur du Rhône.

Les jeunes élus des Républicains penchent aussi pour Pécresse. Bastien Joint, conseiller municipal de Caluire, et Samuel Soulier, adjoint au maire du 6e arrondissement de Lyon, qui ne soutenaient pas Pécresse au 1er tour, vont voter pour la présidente d'Ile-de-France au 2e.

