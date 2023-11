49 des 59 maires de la Métropole de Lyon veulent la voir disparaître

49 des 59 maires de la métropole de Lyon soutiennent la proposition de loi du sénateur LR Etienne Blanc visant à modifier le statut du Grand Lyon pour y faire siéger tous les maires.

Dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi, Philippe Cochet, maire LR de Caluire-et-Cuire et président de la droite métropolitaine, et Marc Grivel, président du groupe de centre-droit "Synergies élus et citoyens" qui rassemble les maires de petites communes de l'agglomération, annoncent que 49 des 59 édiles qui composent la métropole soutiennent la proposition de loi du sénateur LR Étienne Blanc et du député LR Alexandre Vincendet portant sur la transformation de la Métropole de Lyon en établissement public de coopération intercommunale.

Lire aussi : Métropole de Lyon : "revenir en arrière est illusoire et inefficace"

"La Métropole est en train d’échouer"

Cette proposition de loi vise à revenir sur le statut particulier de la jeune collectivité créée en 2015 avec la fusion du Grand Lyon et du Département. "Les maires sont écartés des décisions prises par l'exécutif métropolitain, décisions qui concernent pourtant leur territoire au premier chef", déplorent les présidents des groupes d'opposition dans leur communiqué. "Vous avez des maires qui ne siègent pas et vous avez des communes qui ne sont plus représentées. C’est pour ça que la Métropole est en train d’échouer", jugeait Etienne Blanc dans nos colonnes début octobre.

Le statut de collectivité locale de plein exercice du conseil métropolitain impose une élection au suffrage universel direct comme en 2020. Pour garantir une place à chaque maire, il faudrait ainsi élire en 2026 plus de 15 000 conseillers métropolitains. Les écologistes lisent dans cette démarche une manœuvre politicienne pour rapprocher la droite de ses anciens alliés centristes de Synergies, principalement des maires des petites communes.

Lire aussi : Blanc : "les communes sont méprisées" par la Métropole de Lyon

La liste des 49 signataires :