Primaire LR : Alexandre Vincendet reste persuadé que "Xavier Bertrand était notre meilleur candidat"

Le maire de Rillieux-la-Pape et président de la fédération LR du Rhône encaisse avec beaucoup d’amertume l’élimination de son candidat, Xavier Bertrand, dès le premier tour.

Pour Alexandre Vincendet, le scrutin a pu être faussé par l’afflux de nouvelles adhésions à quelques jours du congrès des Républicains. “Les fédérations d’Ile-de-France et des Alpes-Maritimes ont beaucoup pesé dans le résultat. Dans ces départements, il y a eu beaucoup de cartes faites”, souligne-t-il. Son candidat, Xavier Bertrand, a échoué à se qualifier, arrivant en quatrième position.

“Je reste convaincu que Xavier Bertrand était notre meilleur candidat. Toutes les études d’opinion le montrent. Peut-être qu’il paie le fait d’être sorti du parti et d’y être revenu pour le congrès. C’est trop tôt pour analyser ce résultat”, poursuit le maire LR de Rillieux-la-Pape. Comme son candidat, il se range derrière la candidature de Valérie Pécresse. Il adresse aussi un message aux militants : “le but n’est pas d’élire le candidat le plus chimiquement pur, mais celui ou celle qui sera le plus à même de parler à un maximum de Français”.

