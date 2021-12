(Photo by Loic VENANCE / AFP)

Après avoir bien débuté leur partie jeudi 2 décembre, les champions de France ont eu du mal à exister en attaque pendant la deuxième mi-temps à Munich face au Bayern (65-73). Une sixième défaite au goût amer lors de la 13e journée d'Euroligue et qui éloigne les Villeurbannais du top 6 européen.

Six jours après l'incroyable scénario vécu à Monaco et le panier victorieux de William Howard au buzzer (85-84), l'Asvel a rechuté jeudi 2 décembre à Munich, lors de la 13e journée d'Euroligue (65-73). Pourtant, tout avait bien démarré pour les coéquipiers d'Antoine Diot. Portés par un Victor Wembanyama en feu lors du début de match (2,19m, 17 ans, 5 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre en 14 minutes), les hommes de TJ Parker ont mené les débats dans le premier quart d'heure (28-19, 13e).

S'appuyant sur un Vladimir Lucic très adroit (14 points à la mi-temps, 18 au total à la pause) et une défense plus solide les Munichois ont repris le dessus sur l'Asvel juste avant la mi-temps. À l'image des deux habituels scoreurs villeurbannais Élie Okobo (14 points) et Chris Jones (10 points), dont la réussite s'est limitée à seulement 8 sur 22 aux tirs, les forces vives rhodaniennes ont été muselées par l'équipe allemande.

L'Asvel poursuit sa série de matchs à l'extérieur samedi avec un voyage à Fos-sur-Mer en Betclic Élite, un gros test en championnat à Monaco mardi, puis un déplacement à Vitoria en Euroligue jeudi prochain.