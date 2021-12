Primaire LR : "Valérie Pécresse est la favorite du 2e tour", souligne Pierre Oliver

Le maire du 2e et président du groupe LR à la Ville de Lyon salue la qualification de Valérie Pécrese pour le second tour de la primaire LR.

Soutien de la première heure de Valérie Pécrsse, Pierre Oliver entrevoir positivement l’issue du congrès LR pour la candidate qu’il soutient. “Elle est favorite du deuxième tour. Il faudra voir ce que donne le report des voix. Il y a quatre candidats à plus de 20 %. Xavier Bertrand a déjà appelé à voter pour elle. Valérie Pécresse a été la seule à parler de certains sujets comme l’éducation et je pense que les 3000 voix de plus qu’elle a eues par rapport à Xavier Bertrand ou Michel Barnier viennent de là. Elle a fait une campagne sérieuse. Elle s’était préparée sur le fond. Elle a proposé beaucoup de contenu et cela a plu aux militants”, explique Pierre Oliver.

Le maire du 2e trouve l’exercice du congrès très positif : “les débats ont fait de bonnes audiences. Il y a une dynamique qui s’est créée. Le congrès donne le la de la présidentielle”.