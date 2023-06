ZFE étendue : la droite dénonce un "amateurisme" des écologistes

Avant même que l'exécutif écologiste n'en fasse l'annonce officielle, la droite du conseil de la Métropole de Lyon fulmine l'"amateurisme" de la majorité.

C'est une indiscrétion du journal Le Progrès en début de semaine qui l'a dévoilé : Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon devrait étendre la Zone à faibles émission (ZFE) aux axes M6, M7 et au boulevard Laurent Bonnevay. Sans confirmer, ni infirmer, la collectivité donne rendez-vous le 23 juin.

"Revirements permanents"

La droite (Métro positive) elle, n'a pas attendu pour réagir, toujours en mesure, dénonçant "la prouesse de la division" d'une majorité "extrême-gauche/verte/socialiste", "par une politique erratique qui s'apparente à un tête-à-queue permanent".

"Aucune étude d'impact n'a été présentée sur les effets potentiels du report de transit et de circulation sur les territoires hors ZFE", dénonce encore la droite. Et d'ajouter : "aucune information sur le contrôle de ces restrictions de circulation." Des précisions qui devraient, vraisemblablement, être apportées lors de l'annonce officielle de cette extension de la ZFE.

Qu'importe, "cet amateurisme et ces revirements permanents rendent la politique de la majorité métropolitaine totalement incompréhensible pour les Grands Lyonnais et vont davantage les éloigner de l’adhésion nécessaire à ce qui devrait être une politique transpartisane", juge le groupe de Philippe Cochet et Pierre Oliver.