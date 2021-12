Covid-19 : le nombre de classes fermées dans l'académie de Lyon est le plus important de France

Image d’illustration école (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Malgré l'allègement du protocole sanitaire dans les établissements, le nombre de classes fermées continue de grimper en flèche dans l'académie de Lyon. Il est désormais le plus élevé de France.

Alors que le nombre de classes fermées avait doublé en 7 jours la semaine dernière, les nouvelles données ne se montrent pas plus rassurante. Au jeudi 2 décembre, les données officielles recensaient 617 classes fermées au sein de l'académie de Lyon contre 514 la semaine dernière. Si toujours aucun établissement scolaire n'est fermé à Lyon (contre 38 à l'échelle nationale), le nombre de classes fermées au sein de l'académie (617), est le plus important en France. L'académie de Lille est la deuxième plus élevée avec 389 classes fermées.

Nouveau protocole

Pourtant, depuis lundi 29 novembre, de nouvelles mesures gouvernementales sont entrées en vigueur dans les établissements scolaires, visant à freiner la fermeture des classes. La semaine dernière, il ne fallait qu'un cas avéré pour procéder à la fermeture d'une classe. Désormais, c'est à partir de trois cas de Covid-19 que la classe doit être fermée. Un allègement du protocole sanitaire qui ne suffit pas à freiner l'augmentation des fermetures sur l'académie de Lyon.

