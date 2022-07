Policiers agressés à la Guillotière : Gérald Darmanin en visite à Lyon ce samedi

Ce samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra à Lyon. Quelques jours après l'agression de trois policiers à la Guillotière, il rencontrera ces derniers un peu avant 12h.

24 heures après le maire de Lyon, Grégory Doucet, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sera lui aussi en visite dans la capitale des Gaules ce samedi. Toutefois, Le premier flic de France n'ira lui pas dans le quartier de la Guillotière, mais dans le commissariat des 3e et 6e arrondissements, et ce à partir de 11h30.

Pour rappel, Gérald Darmanin avait créé la polémique via ses tweets et déclarations quelques jours après l'agression de trois policiers à la Guillotière. Il avait annoncé l’arrestation d’un suspect, en situation irrégulière, et son expulsion, avant que celui-ci ne soit finalement mis hors de cause. Le ministre de l'Intérieur débutera son périple dans le Rhône à 9h45 avec une visite au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Colombier-Saugnieu.

Après ça, l'ancien maire de Tourcoing échangera à partir de 11h35 avec les trois agents blessés à la Guillotière le 20 juillet dernier. Il déjeunera ensuite avec des policiers de la Brigade spécialisée de terrain (BST), du Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) et du commissariat des 3e et 6e arrondissements de Lyon. Enfin, Gérald Darmanin terminera son voyage à la préfecture du Rhône vers 14h. Il doit discuter avec des habitants et des commerçants du quartier de la Guillotière.

