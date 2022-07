Vacances : une journée "noire" sur les routes de Lyon et du Rhône

En ce week-end de chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens, la circulation sera extrêmement difficile à Lyon et dans le Rhône, notamment sur la A7 direction Orange.

Il faudra se montrer très patient ce samedi si vous comptez prendre la route pour vous rendre en vacances. Comme chaque année au moment du chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens, Bison Futé a prévu une journée "noire" dans le sens des départs à Lyon et dans le Rhône et "rouge" en ce qui concerne les retours.

Il vous est notamment recommandé d'éviter l'A7 direction Orange, avec un temps de parcours déjà triplé à 8h30, de 7h à 18h. La traversée du tunnel du Mont-Blanc pour vous rendre en Italie sera également difficile de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, il est conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon de 9h à 19h. De 16h à 18h, l'attente prévue sera supérieure à 1 heure pour traverser le tunnel du Mont-Blanc afin de revenir en France.