Dans le cadre des opérations "Place nette XXL", la gendarmerie a saisi début avril 2,4 tonnes de cigarettes de contrebande à Mions, dans le Rhône. Dix hommes ont été interpellés et mis en examen pour trafic de cigarettes et contrebande.

Les opérations "Place nette XXL" se poursuivent partout en France, et notamment à Mions, près de Lyon. La gendarmerie a en effet indiqué à l’AFP que 2,4 tonnes de tabac, de l’argent liquide, des véhicules, une arme ainsi que des stupéfiants avaient été saisis lors de ce grand coup de filet, pour un montant de 1,6 million d’euros.

Dix hommes interpellés

Cette opération est le résultat d’une enquête menée par les gendarmes pendant plusieurs mois en coopération avec les douaniers, précise toujours le communiqué. Dix hommes ont été interpellés et mis en examen à Lyon pour importation en contrebande et en bande organisée, ainsi que pour trafic de tabac et de stupéfiants. Ils ont été présentés à un juge la semaine dernière. Six ont été écroués et quatre ont été placés sous contrôle judiciaire.

Depuis le lancement des opérations "Place nette XXL", la préfecture du Rhône a annoncé le 6 avril dernier que 286 individus ont été interpellés dans le département, dont 44 ont été placés en garde à vue la semaine dernière a également précisé le parquet de Lyon ce lundi.

