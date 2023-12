Opération "place nette" au Tonkin : quel bilan ?

Pour lutter contre le trafic de drogue dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, cette opération a été lancée le 27 novembre par la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône. On compte 50 interpellations en une semaine.

Selon la préfecture du Rhône, ces opérations judiciaires et de sécurisation, menées pour empêcher le trafic de drogue dans le quartier villeurbannais du Tonkin, "ont mobilisé jusqu’à 250 fonctionnaires de police de la DDSP du Rhône, assistés par une unité du RAID, la CRS 83, la Police aux Frontières, diverses administrations de l’État et de plusieurs équipes cynophiles".

70 interpellations en moins de deux semaines

Depuis lundi, ces effectifs ont mené des visites de parties communes, en plus d'une vingtaine de contrôles de commerces, des contrôles routiers coordonnées, des contrôles d’identités et de sécurisation, et de contrôles dans les transports en commun, avec le Sytral et Keolis.

Ce déploiement d'ampleur inédite "a permis de réaliser 50 interpellations dont une quinzaine d’étrangers en situation irrégulière", affirme la préfecture. A ce chiffre s'ajoute une vingtaine d’interpellations réalisées la semaine dernière suite à l’envoi de renforts de CRS par la préfète du Rhône. Au total, 5,6 kg de drogues ont été saisis, dont 4,5 kg découverts au cours d’une seule opération, et près de 400 individus ont été contrôlés.

43 kilos de cannabis saisis

Des policiers nationaux ont par ailleurs démantelé un réseau et saisi 43 kilogrammes de cannabis, d’une valeur marchande estimée à 270 000 euros. Deux individus ont été interpellés dans le quartier des Buers. Cette année, toujours selon la préfecture, les arrestations pour violences commises par des réseaux de trafiquants de drogue ont augmenté de 10%. "C’est la raison pour laquelle près de 4 800 amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées dans le Rhône depuis le début de l’année de 2023".