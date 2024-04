"Anthracite", la nouvelle série Netflix coproduite par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme.

Le cinéma continue de se développer dans la région. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma a en effet coproduit la toute nouvelle série Netflix "Anthracite". Diffusée ce mercredi dans 190 pays, il s'agit ainsi de la première collaboration entre la plateforme et la région.

4,5 millions d'euros de retombées économiques

Cette mini-série de six épisodes a été créée par la scénariste grenobloise Fanny Robert. Pour donner vie à son projet, celle-ci s'est notamment entourée du scénariste Maxime Berthemy et du réalisateur clermontois Julius Berg. Le tournage a également mobilisé 90 techniciens, 60 comédiens et 1 300 figurants recrutés en Auvergne-Rhône-Alpes, générant 4,5 millions d’euros de retombées économiques. Les départements de l'Isère, la Drôme et la Savoie ont d'ailleurs prêté leurs décors au tournage. Certaines scènes ont ainsi été filmées à Grenoble, Chamrousse, Vinay ou encore à Saint-Georges-d'Hurtières.

Le scénario s'inspire librement du suicide collectif de 16 disciples de la secte de l'Ordre du temple solaire, survenu en 1995 dans le Vercors. Pour rappel, plusieurs membres de ladite secte avaient été signalés disparus en décembre 1995. Leurs corps carbonisés furent retrouvés dans une forêt de Saint-Pierre-de-Chérennes (Isère) par la gendarmerie. La série se déroule trente ans plus tard et lie le destin de deux personnages principaux après un meurtre mystérieux. On retrouve notamment au casting le rappeur Hatik, ainsi que Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Kad Merad et Vincent Rottiers.

