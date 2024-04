Le Parquet de Lyon a dressé un bilan des opérations "Place nette XXL" menées la semaine dernière dans plusieurs communes de la Métropole de Lyon.

Après le bilan dressé par la préfecture du Rhône qui avait expliqué que 286 individus avaient été interpellés dans le département depuis le début de l'opération "Place nette XXL", le Parquet de Lyon a également communiqué ce week-end. A la suite des différentes opérations conduite la semaine dernière au Tonkin à Villeurbanne ou encore à Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon, le Parquet précise que 44 personnes ont été placées en garde à vue.

Sur ces 44 personnes, 23 d'entre elles ont été déférées par le parquet de Lyon et 4 personnes poursuivies "selon la procédure de comparution immédiate". "Une personne a été déférée, poursuivie devant le tribunal correctionnel et placée sous contrôle judiciaire et 18 personnes ont été présentées à un juge d’instruction" précise le Parquet de Lyon.

Enfin, parmi les personnes arrêtées dans la semaine, 5 procédures ont donné lieu à un classement sans suite.

