"Place nette XXL" : 286 individus interpellés depuis le début de l'opération dans le Rhône

Enclenchées sur le territoire français par le gouvernement depuis le 25 mars, les opérations anti-drogue et contrôle du trafic "place nette XXL" se poursuivent dans le Rhône.

La Préfecture du Rhône a mobilisé plus de 1200 policiers nationaux et gendarmes dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, dans le quartier de Valmy à Lyon 9e, à Tarare, Irigny, Vaugneray, Francheville, Genas, Albigny-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, L’Arbresle, Fontaines-sur-Saône et sur différents axes routiers et ferroviaires majeurs.

"Ils ont été notamment soutenus par des équipes cynophiles, la compagnie républicaine de sécurité n°83, un escadron GUEPARD, le GIGN, le RAID et des réservistes", détaillent les autorités dans un communiqué.

530 amendes forfaitaires délictuelles

Au cours des différentes opérations menées depuis deux semaines, les forces de l'ordre ont procédé au contrôle de 8 118 personnes et de 5 765 véhicules, dont 97 ont été mis en fourrière. Elles ont également procédé à l'interpellation de 286 individus.

786 infractions diverses ont été relevées et 530 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. De surcroît, 42 commerces ont été contrôlés, dont trois ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

Enfin, le communiqué précise que "de nombreuses saisies ont été réalisées : 1,7 millions d’euros d’avoirs criminels, une dizaine d’armes, toutes catégories confondues, ainsi que 9 véhicules".

