La mairie de Saint-Genis-Laval a inauguré ce mercredi son nouveau centre de supervision urbain. La Ville a également annoncé vouloir doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance dans les 2 prochaines années.

Ce mercredi matin, Marylène Millet peut avoir le sourire. La maire de Saint-Genis-Laval inaugure, aux côtés de David Hornus, son adjoint à la sécurité, le nouveau centre de supervision urbain (CSU) de la commune. "Un projet qui marque une nouvelle étape significative dans notre volonté de protéger nos concitoyens" débute la maire centriste. Après avoir renforcé ses effectifs de police municipale, de 6 agents avant son arrivée à 14 aujourd'hui, avoir armé ses policiers municipaux ou encore avoir créé une brigade de nuit, la Ville souhaite accélérer le déploiement des caméras de vidéo surveillance sur l'ensemble de la commune.

75 caméras d'ici 2025

"C'est un engagement que nous avions pris en 2020 auprès des Saint-Genois et que nous tiendrons" évoque encore la maire. Le centre de supervision urbain, inauguré ce mercredi, permet ainsi aux agents de la police municipale d'observer en temps réel les 28 caméras de la ville sur 8 grands écrans. Des caméras comme "outils essentiels pour assurer la tranquillité et la sécurité des Saint-Genois" estime Marylène Millet.

"Avec l'arrivée du métro à Saint-Genis, et plus globalement depuis la fin du confinement, nous avons vu la délinquance prendre de l'ampleur" raconte l'édile de cette commune plutôt cossue du sud-ouest lyonnais.

Le déploiement du réseau de caméra sera encore accéléré dans les deux prochaines années, avec pour objectif d'atteindre 47 caméras d'ici la fin d'année et 75 caméras à Saint-Genis-Laval d'ici 2025.

"La sécurité, c'est l'affaire de tous et de chacun."

Renaud Pfeffer, vice-président régional délégué à la sécurité.

Pour cela, la Ville pourra compter sur le soutien financier de la Région. "Nous avons toujours eu une volonté d'accompagner les collectivités sur ces questions là, malgré le fait que la Région n'a pas de compétence propre en terme de sécurité" rappelle Renaud Pfeffer, vice-président régional délégué à la sécurité. "Aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une société de plus en plus violente. Mais il n'y a pas de fatalité, quand il y a une volonté politique, qu'on met les moyens humains, techniques et financiers, on peut faire face" poursuit-il.

La région Auvergne-Rhône-Alpes finance à hauteur de 50% toutes installations de caméra par une collectivité. Pour la ville de Saint-Genis-Laval, le déploiement des 75 caméras coûtera au total 380 000 euros. La moitié de ce budget sera donc supporté par la région présidée par Laurent Wauquiez. "La sécurité, c'est l'affaire de tous et de chacun. Si on laisse l'Etat faire les choses seul, ça ne marchera pas" estime Renaud Pfeffer, rappelant que les résultats sont là en matière de sécurité en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une diminution de 50% des actes de délinquance dans les transports et les gares.

La sécurité, "première priorité" à Saint-Genis-Laval

En travaillant avec la gendarmerie, la ville de Saint-Genis-Laval a déjà ciblé de nombreux lieux qui seront prochainement équipés de caméras. Avec pour objectif d'assurer encore un peu plus la sécurité de la commune, un défi présenté comme la "première priorité du mandat à Saint-Genis-Laval" par l'équipe municipale.