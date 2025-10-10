On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire

Du 30 septembre 2025 au 31 mars 2026, l'exposition Titanic, met les voiles direction la Sucrière de Lyon. Entre objets d'époques, maquettes, et réalité virtuelle, on se serait presque crû à bord du navire. La rédaction a testé pour vous !

Se prendre pour Kate Winslet et crier "Jack je vole", c'est l'une des nombreuses possibilités qu'offre Titanic, voyage immersif. L'exposition qui retrace l'histoire du bateau le plus célèbre du 20ème siècle a posé l'ancre à la Sucrière de Lyon. Pendant une heure, nous avons plongé en immersion totale dans le navire dit le plus insubmersible du monde.

Prenez place à bord du RMS Titanic !

Dès notre arrivée à bord, on ne fera plus partie de la rédaction. Nous incarnerons de manière tout à fait hasardeuse le capitaine Edward Smith, le vrai commandant de bord du Titanic. C'est donc avec une sacré pression sur les épaules que nous commençons notre voyage. Une fois franchie la première porte, nous sommes instantanément transportés la nuit du 14 au 15 avril 1912. Tout autour de nous, nous apercevons des objets d'époques appartenant à des passagers, comme les instruments de menuiserie d'un certain Robert Walker. Nous découvrons le Titanic dans son plus simple intérieur, grâce aux plans du bateau exposés. Les salles explorent toutes une partie différente du navire à travers un mobilier d'époque, des cuisines aux chambres en passant par le hall d'entrée.

Prolonger l'immersion grâce à une réalité de plus en plus virtuelle

Plus nous avançons, plus nous ressentons la catastrophe qui s'approche, accentuée par une bande-son de plus en plus stressante. Nous disons alors au revoir aux archives, place à l'immersion. Pour commencer, nous testons une simulation en temps réel de l'impact du navire contre l'iceberg, bien installés sur la proue du bateau.

L'exposition suit fidèlement le cours de l'histoire, puisque lorsque nous tirons le prochain rideau, nous voilà sur un radeau. Non, vous ne rêvez pas, un canot de sauvetage est exposé au milieu d'une grande pièce. Sauvés, nous regardons le Titanic s'éloigner. L'exposition ne s'arrête pas là puisque pour finir en beauté, à nous d'explorer l'épave du navire. Oui, c'est possible grâce à la réalité virtuelle. Un voyage vingt mille lieux sous les mers, pour clôturer d'une manière des plus immersives cette visite.