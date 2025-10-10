Jeudi 9 octobre, un homme a été tué par balle sur une aire de gens du voyage de Brignais. Pour l'heure la piste du différend familial est privilégiée.

Un homme a été tué sur une aire de gens du voyage de Brignais. Les faits se sont déroulés jeudi 9 octobre, sur une aire située à la frontière de la commune de Vourles. Selon Actu Lyon, le jeune homme aurait reçu une balle dans le thorax. Rapidement transporté par sa famille à l'hôpital, ce dernier n'a pu être sauvé.

D'après les informations de nos confrères, une autre famille serait venue sur l'aire ce soir-là, pour célébrer un anniversaire. La piste du différend familial est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs, tandis que les investigations se poursuivent.

Lire aussi : Villeurbanne : sept suspects déférés ce jeudi pour trafic de stupéfiants