Fouilles archéologiques au cimetière de Loyasse à Lyon @CM

Des squelettes de chevaux et du mobilier découverts sous le cimetière de Loyasse à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Du mobilier et le reste de deux équidés datant de l'Antiquité ont été retrouvés sous le cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement de Lyon.

    Dans le cadre du projet de réaménagement du cimetière de Loyasse, des fouilles archéologiques sont opérées sur le site du 5e arrondissement. Alors qu'une voie romaine quasi-intacte et les fondations d'une tour avaient été retrouvés, les archéologues viennent de faire une nouvelle découverte.

    Selon les informations du Progrès, du mobilier archéologique et le reste de deux équidés auraient été mis au jour. D'autres éléments tels qu'un large fossé antique comblé au IIe siècle après J-C, où étaient cachés des fragments de céramique, des éléments métalliques en alliage cuivreux et des restes fauniques ont été retrouvés. Le tout daterait de la période antique.

    Occupation du site sur une longue période

    Ces nouveaux éléments ont été découverts sur les zones concernées par l’un des cheminements futurs du parc des Balmes, entre la rue du Bas de Loyasse et la rue du Cardinal-Gerlier, à l'emplacement de la future ferme urbaine à l’intérieur du cimetière. Ils témoignent d'une occupation continue du site sur une large période allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine.

    Lire aussi : Vestiges romains à Loyasse :"On est assez tenté de faire un lien avec le cirque de Lugdunum"

