Tram T6 à Lyon : circulation réduite en soirée dès ce lundi

Les usagers de la ligne T6 devront composer avec des perturbations lundi et mardi soir. Des essais techniques liés au futur prolongement du tram entraînent une limitation du service et la mise en place de bus relais.

La ligne T6 du réseau TCL connaîtra des ajustements les lundi 5 et mardi 6 janvier en soirée. En cause : des tests de circulation indispensables avant la mise en service du prolongement du tram entre Hôpitaux Est et La Doua, prévue à la mi-février. À partir de 21 heures environ, les rames ne circuleront plus que sur le tronçon compris entre Debourg et Beauvisage CISL. Au-delà, vers Hôpitaux Est, la desserte sera assurée par des bus relais, avec une fréquence d’environ vingt minutes.

Les derniers trajets complets avant la réduction du service sont programmés peu avant 21 heures, puis les circulations partielles se poursuivront jusqu’aux alentours de minuit passé. Les bus prendront le relais jusqu’en fin de soirée dans les deux sens.

Ces perturbations ponctuelles s’inscrivent dans la dernière ligne droite du chantier de prolongement, destiné à améliorer les liaisons entre l’est de l’agglomération et le campus de La Doua. Les TCL invitent les voyageurs à anticiper leurs déplacements.