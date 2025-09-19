Actualité
Photo d’illustration © Stéphanie Charles

Un premier foyer de dermatose nodulaire bovine détecté dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • Alors que le département du Rhône était jusqu'alors resté épargné par la dermatose nodulaire bovine contagieuse, un premier foyer a été recensé à Saint-Laurent-de-Chamousset jeudi 18 septembre.

    Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine à été détecté dans le Rhône jeudi 18 septembre. Selon France 3, le foyer aurait été recensé dans un élevage de vaches laitières, situé sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset. Si l'élevage était jusqu'alors situé en dehors de la zone réglementée définie, une vaccination obligatoire des bovins dans un rayon de 50 km autour du foyer a été prononcée par le ministère de l'Agriculture.

    Le ministère indique que : "Le dépeuplement de ce nouveau foyer est en cours." C'est une première pour le département qui n'avait pas encore été touché par l'épidémie bovine. Pour rappel, le dernier foyer remonte au 6 septembre dernier dans l'Ain.

    Détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier en Savoie, la dermatose nodulaire contagieuse porte atteinte à la santé des bovins et peut considérablement impacter leurs productions. Pour rappel, cette maladie virale n'est pas transmissible à l'homme et ne comporte donc aucun danger pour l'espèce humaine.

    Lire aussi :

    à lire également
    Les Mascareignes
    Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les Mascareignes
    Un traiteur de la Croix-Rousse fermé d'urgence pour manque d'hygiène 14:10
    Un premier foyer de dermatose nodulaire bovine détecté dans le Rhône 13:31
    Sans titre, Maxwell Alexandre (Brésil)
    Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif 12:55
    Karavel, un festival qui défend les artistes hip-hop 12:10
    Aux Célestins, Marc Lainé, auteur et metteur en scène majeur 11:31
    d'heure en heure
    Rhône : fermetures et déviations prévues sur plusieurs départementales 10:55
    L'OL dévoile un nouveau maillot inspiré de la culture skate à Lyon 10:22
    Nouvelle manifestation prévue à Lyon ce vendredi : voici à quoi s'attendre 09:44
    Mohamed Chihi adjoint
    Grégory Doucet se sépare de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont Mohamed Chihi 09:24
    Baromètre Vélo 2025 : Lyon progresse et entre dans le top 4 des grandes villes 08:53
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : interdiction d’un festival de black metal lié à la mouvance néonazie 08:22
    Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e 07:56
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré la chaleur 07:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut