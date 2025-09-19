Alors que le département du Rhône était jusqu'alors resté épargné par la dermatose nodulaire bovine contagieuse, un premier foyer a été recensé à Saint-Laurent-de-Chamousset jeudi 18 septembre.

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine à été détecté dans le Rhône jeudi 18 septembre. Selon France 3, le foyer aurait été recensé dans un élevage de vaches laitières, situé sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset. Si l'élevage était jusqu'alors situé en dehors de la zone réglementée définie, une vaccination obligatoire des bovins dans un rayon de 50 km autour du foyer a été prononcée par le ministère de l'Agriculture.

Le ministère indique que : "Le dépeuplement de ce nouveau foyer est en cours." C'est une première pour le département qui n'avait pas encore été touché par l'épidémie bovine. Pour rappel, le dernier foyer remonte au 6 septembre dernier dans l'Ain.

Détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier en Savoie, la dermatose nodulaire contagieuse porte atteinte à la santé des bovins et peut considérablement impacter leurs productions. Pour rappel, cette maladie virale n'est pas transmissible à l'homme et ne comporte donc aucun danger pour l'espèce humaine.

