Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Trois incendies liés au narcotrafic : quatre interpellations près de Lyon

    • Trois incendies volontaires survenus début octobre 2025 à Lyon et dans l'Ouest lyonnais ont conduit à l'interpellation de quatre suspects le 15 décembre. Trois d'entre eux ont été incarcérés.

    Un incendie volontaire a visé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2025 une habitation occupée par une famille, qui avait également subi des actes d'intimidation. Les secours ont évacué les occupants et éteint le sinistre sans faire de blessés, mais les dégâts matériels sont conséquents indique la gendarmerie du Rhône.

    L'enquête a établi un rapprochement avec deux autres faits similaires : un incendie volontaire commis le 2 octobre sur un commerce lyonnais et un sinistre survenu au domicile d'une victime à Champagne-au-Mont-d'Or. L'analyse des modes opératoires a mis en évidence des similarités et laissé supposer des techniques d'intimidation relevant du narcotrafic.

    Les investigations menées par la brigade de recherches de L'Arbresle et les experts de la criminalistique, sous l'autorité du parquet de Lyon, ont permis d'identifier quatre individus. Interpellés et placés en garde à vue le 15 décembre 2025, ils ont été déférés trois jours plus tard. Trois d'entre eux ont été incarcérés.

