Suite aux polémiques concernant la nomination d'Hussam Abu Safiya au rang de citoyen d'honneur par la Ville de Lyon, Grégory Doucet confirme son choix dans une tribune publiée sur le blog de Médiapart.

Défenseurs des droits humains pour les uns, soupçonné d'être lié au Hamas pour les autres, le médecin palestinien Hussam Abu Safiya a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la Ville de Lyon le 13 décembre dernier. Une nomination qui, depuis, fait débat, notamment du côté des opposants du maire candidat à sa réélection.

Mais alors que la polémique se propage, le maire de Lyon a décidé de ne pas céder. Dans une tribune publiée sur le blog du média Médiapart, Grégory Doucet affirme : "Lyon, dont l'héritage humaniste est autant à préserver qu'à enrichir, se tiendra toujours du côté du droit ainsi que de celles et ceux qui protègent la vie. Lyon ne renonce pas à ses valeurs. Mon rôle de maire est de les faire vivre."

Dans sa tribune, le maire écologiste dénonce des critiques liées, selon lui, à de "l'opportunisme électoral", au "réflexe de zélateurs d'un gouvernement israélien d'extrême droite", ou encore de "réflexe raciste contre les musulmans." "Un responsable politique devrait se tenir à l'écart des questions internationales pour éviter d'encourager les clivages au sein de sa ville. Ce reproche, outre qu'il est la négation de l'engagement politique lorsqu'il est fondé sur des valeurs, conduit à isoler du monde la troisième ville de France", ajoute Grégory Doucet dans la tribune.

Le maire de Lyon justifie son choix en rappelant le parcours du médecin, arrêté à Gaza en 2024 par l'armée israélienne, alors qu'il exerçait encore son métier. Pour rappel, Israël reprochait à l'établissement de santé, dont il était membre, d'abriter un centre de commandement du Hamas. Depuis, de nombreux rapports dénoncent des conditions de détention inhumaines des médecins arrêtés par Israël, dont Hussam Abu Safiya.

Comme il l'explique dans la tribune, Grégory Doucet souhaitait, à travers cette nomination, "affirmer par un geste symbolique fort la nécessité de la protection du personnel médical et le respect du droit international humanitaire en temps de guerre."

A cette déclaration, le principal concurrent du maire écologiste aux prochaines élections, Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à rétorquer sur X : "Être maire de Lyon, ce n’est pas commenter l’actualité depuis un blog militant. Ce n’est pas confondre conviction personnelle et parole institutionnelle. Ce n’est pas s’abriter derrière de grands principes pour éviter les questions légitimes que posent les Lyonnaises et les Lyonnais."

Comme à son habitude, l'ancien président de l'OL a contesté la décision du maire de Lyon, et en a profité pour donner une leçon de morale à son opposant : "Accorder cet honneur alors que subsistent des accusations graves de proximité avec le Hamas, sans clarification préalable, puis balayer les interrogations d’un revers de plume, ce n’est pas faire preuve d’humanisme."

