Méga-tunnel sous Fourvière à Lyon : la gauche allume le projet "hors-sol" et "inutile" d'Aulas et Sarselli

Le projet d’Aulas et Sarselli s’appuie sur ce projet de l’architecte Hélène Duhoo qui n’avait pas été retenu. (©H.Duhoo)

La gauche et les écologistes dénoncent le projet de méga-tunnel entre Tassin et Saint-Fons d'Aulas et Sarselli. Ils jugent l'idée "inutile".

"Hors-sol, inutile et financièrement irresponsable." La gauche et les écologistes n'ont pas tardé à réagir à la proposition de campagne de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas pour les élections métropolitaines du mois de mars à Lyon. L'ex-président de l'OL et la maire LR de Sainte-Foy-Lès-Lyon ont en effet annoncé vouloir créer un tunnel de 8 kilomètres entre Tassin et Saint-Fons pour désengorger le tunnel sous Fourvière.

Un projet "qui appartient au siècle dernier"

"Ce méga-tunnel est un projet inutile, parce qu’il ne répond pas aux besoins réels de déplacement des habitants. Il s’inscrit dans une vision du tout-voiture qui appartient au siècle dernier", estime le vice-président aux transports de la Métropole de Lyon et candidat aux métropolitaines, Jean-Charles Kohlhaas. En transférant le trafic de transit sous terre, Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas entendent libérer les axes M6-M7, et ainsi réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence.

"Les faits sont pourtant connus : seuls 15 % des véhicules qui passent sous Fourvière sont en transit, tandis que la majorité des déplacements ont pour origine ou destination Lyon ou Villeurbanne. Construire 8 kilomètres de tunnel pour du trafic de transit ne résoud rien : cela ne fait pas disparaître le trafic sur l’axe M6/M7 actuel ni la pollution", estime pour sa part Jean-Charles Kohlhaas qui considère par ailleurs que l'idée est impossible à financer.

"Un péage ne ferait que pénaliser les actifs"

Estimée de façon (très) optimiste entre 1,6 et 2 milliards d'euros, le projet seraient financé sous la forme d'un partenariat public-privé avec la possible mise en place d'un péage sur le modèle du périphérique nord, indiquent Aulas et Sarselli. "Un péage ne ferait que pénaliser les actifs et ne financerait qu’une très faible part de l’investissement. Engager une telle somme sur une infrastructure peu utile, c’est organiser l’incapacité de la Métropole à poursuivre les investissements dans l’essentiel", juge Jean-Charles Kohlhaas.

De leur côté, les écologistes n'ont agi qu'à la marge sur le tronçon M6-M7 avec la création d'une voie de covoiturage et de deux lignes de bus express, indiquant vouloir d'abord réduire globalement la circulation avant d'agir sur cet axe sur lequel tout projet doit être validé par l'État. "La circulation est aujourd’hui trop importante pour que l’on puisse faire quelque chose de crédible. Il y a trop de voitures pour que si l’on crée un aménagement, il soit bénéfique à court terme", expliquait l'adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, Valentin Lungenstrass dans les colonnes de Lyon Capitale en septembre.

Lire aussi : Quelles solutions pour faire sauter le bouchon de Fourvière ?