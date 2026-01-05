À Lyon, le musée des Confluences affiche une fréquentation stable en 2025

Le musée des Confluences à Lyon a accueilli 699 387 visiteurs en 2025, soit une moyenne journalière de 2 192 entrées.

Le musée des Confluences a enregistré 699 387 visiteurs sur 319 jours d'ouverture en 2025, contre 708 965 en 2024. Depuis son ouverture en décembre 2014, l'établissement a franchi la barre des 7 100 000 visiteurs.

64% des visiteurs proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 40% de la Métropole de Lyon. La part du public étranger continue sa progression, passant de 15% en 2024 à 17% en 2025, avec une prédominance des nationalités limitrophes : Italie, Allemagne, Suisse et Espagne.

Un public majoritairement régional

Un visiteur sur deux déclare venir pour la première fois au musée, et pour près de 30 000 personnes, il s'agit de la toute première visite d'un musée. À l'inverse, un visiteur sur quatre est un habitué déjà venu dans les douze derniers mois. Le pass annuel confirme son succès avec 14 340 exemplaires édités en 2025.

53% des visiteurs ont moins de 30 ans, l'âge moyen restant stable à 34 ans. L'exposition "Zombis, aux origines", ouverte le 17 octobre 2025, a déjà attiré 110 776 visiteurs et contribué à la deuxième meilleure fréquentation mensuelle pour un mois d'octobre depuis 2014.

"Amazonies" a séduit 339 841 visiteurs, tandis que "Trop forts !", destinée au jeune public, en a attiré 384 902. Le Nuage des petits, espace permanent réservé aux 2-6 ans ouvert en juin, affiche un taux de remplissage de 100% avec 25 632 enfants et accompagnateurs accueillis.