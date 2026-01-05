Actualité
(@Asul Volley)

L'ASUL Lyon Volley s'installe au gymnase Mado Bonnet

  • par La rédaction

    • Le club de volley-ball quitte Gerland après trente ans pour s'installer dans le 8ᵉ arrondissement. La salle de 1 400 places accueillera son premier match officiel le 11 janvier.

    La Ville de Lyon et l'ASUL Lyon Volley ont annoncé le déménagement du club au gymnase Mado Bonnet, situé dans le 8ᵉ arrondissement. Après plusieurs décennies au Palais des Sports de Gerland, l'association dispose désormais d'un équipement qu'elle juge plus adapté à ses besoins sportifs et organisationnels.

    La Ville de Lyon a investi 40 000 euros pour adapter l'équipement municipal : installation d'un terrain officiel et de poteaux de volley-ball, configuration possible avec deux terrains d'entraînement, achat d'appareils de musculation et réfection d'une dalle extérieure de 100 m². La salle Mado Bonnet, ancien terrain de jeu de la LDLC ASVEL Féminin, permet de regrouper l'ensemble des fonctions sportives et administratives sur un même site.

    "Ce déménagement est une formidable marque de confiance de la part de la Ville de Lyon. Mado Bonnet nous donne les moyens de nos ambitions", se félicite Laurence Patet Roubaud, présidente de l'ASUL Lyon Volley. L'équipement accueillera également la Golden Euroleague féminine de volley assis du 13 au 15 mars 2026.

