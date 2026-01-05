Théâtre des Marronniers : Brel, la sueur et les rêves

Reprenant différents textes et extraits d’interviews de Jacques Brel, Julien Tiphaine (mise en scène et jeu) fait le portrait en creux d’un homme avide d’amour et d’aventure, brûlant de vivre intensément. C'est au théâtre des Marronniers.

Par sa trajectoire et son humanité, Brel est un modèle rêvé pour ceux qui tentent d’échapper à l’étroitesse d’une existence toute tracée. Le spectacle nous invite à naviguer dans l’imaginaire du chanteur, entre désespoir face à une époque dans laquelle il ne se reconnaît pas et aspiration à une vie poétique intense et riche.

Brel, la sueur et les rêves – Du 8 au 25 janvier au théâtre des Marronniers