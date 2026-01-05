L'agence Eau du Grand Lyon de la rue de la Villette a fermé ses portes le 22 décembre. Depuis ce lundi 5 janvier, les usagers sont accueillis rue de la Soie à Villeurbanne.

L'agence Eau du Grand Lyon s'est installée au 55 rue de la Soie à Villeurbanne après la fermeture de son point d'accueil du 80 rue de la Villette le 22 décembre 2025.

Proximité avec le centre d'appels

L'établissement reste ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et accessible par le métro A, les trams T3 et T7, ainsi que plusieurs lignes de bus à l'arrêt Vaulx-en-Velin la Soie.

Le déménagement permet aux équipes de conseillers de se rapprocher du Centre de Relation Usagers d'Eau du Grand Lyon, internalisé en 2025, qui regroupe une quarantaine de conseillers gérant les demandes par téléphone et internet.

Les usagers peuvent y effectuer leurs démarches d'abonnement, de résiliation, de règlement de facture ou solliciter un accompagnement en cas de difficulté de paiement.

Des permanences seront organisées courant 2026 dans certaines mairies de la métropole et des arrondissements lyonnais.