Littérature : Sophie Divry, splendeur et misère du premier confinement

    • Après le succès de son dernier roman, Fantastique Histoire d’amour (couronné par le prix France Télévisions), Sophie Divry revient sur la scène littéraire avec un livre, Pour tout le monde en même temps, qui ne doit rien à la fiction. Elle a demandé à quelques amis, ainsi qu’à son neveu, alors âgé de 14 ans, de raconter comment ils avaient vécu le premier confinement, au printemps 2020. À ces courts récits s’ajoute le journal qu’elle a tenu, assez régulièrement, durant cette période.

    Ce retour en arrière fait forcément écho à ce que l’on a tous vécu, “en même temps”, mais chacun à sa manière. Le regard rétrospectif de l’écrivaine lyonnaise mélange différentes réactions que l’on a pu partager, ou pas. Il est cependant difficile de ne pas lui donner raison lorsqu’elle rappelle comment notre président Emmanuel Macron avait sciemment dramatisé les enjeux.

    Ainsi, évoquant une énième intervention télévisée de sa part, elle ironise : “Il a encore filé la métaphore de la guerre. […] Mais ce n’est pas une guerre. Nous luttons contre un virus qui n’a aucune idéologie, aucune intention. Et nous devons l’esquiver, pas l’affronter.”

    Mais elle ne se contente pas de rappeler les mesures absurdes, majoritairement suivies avec une docilité dont elle se demande si on doit en être fier ou honteux. Elle évoque aussi les joies inattendues, et bienvenues, qu’elle a pu éprouver durant cette période. Le silence dans les rues rendues aux rares piétons, le pépiement des oiseaux que l’on entendait à nouveau…

    Ces promenades (pour Sophie Divry, sur les berges du Rhône) printanières (il a fait un temps magnifique durant le premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020) que l’on s’autorisait à faire en remplissant plusieurs attestations que l’on glissait dans différentes poches de nos vêtements. In fine, guidé par l’humour et la finesse de l’écriture de Sophie Divry, c’est avec une sorte de plaisir que l’on se remémore cette période.

    Pour tout le monde en même temps–Sophie Divry, éditions du Seuil, 144 p., 16,5 €.

