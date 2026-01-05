Disneyland Paris recrute à Lyon

Dans le cadre de son "Casting Tour", Disneyland Paris organisera une session de recrutement au Mercure Lyon-Centre de Villeurbanne le 15 janvier prochain.

Disneyland Paris recrute. Le 15 janvier prochain, le parc d'attractions posera bagages au Mercure Lyon-Centre de Villeurbanne pour son "Casting Tour". Au total, plus de 8 000 postes sont à pourvoir, notamment en restauration, hôtellerie, services techniques. Mais aussi en horticulture ou en technologie du spectacle.

Comment postuler ?

Les intéressés sont invités à réserver leur créneau d'entretien en ligne, ou à se rendre directement sur place munis d'un cv et d'une carte d'identité valide. Les entretiens se dérouleront en français. Des compétences en anglais pourront être requises selon les postes.

Les candidats ne pouvant pas se rendre sur place ont la possibilité de postuler en ligne et de passer un entretien en visio-conférence, ou directement à Marne-la-Vallée.

