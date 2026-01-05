Une boite de nuit du 2e arrondissement de Lyon a été fermée par la préfecture du Rhône après des rixes entre clients survenues en novembre.

Le club lyonnais The Truth fait de nouveau parler de lui. La préfecture du Rhône a une nouvelle fois procédé à une fermeture administrative de l'établissement de nuit situé cours de Verdun dans le 2e arrondissement de Lyon. Le bar festif avait déjà été fermé pour trois mois le 10 janvier 2025 notamment "détention et vente de tabac de contrebande" indique la préfecture.

Il avait ensuite de nouveau été fermé pour huit jours, "en raison d'un attroupement de clients prêts à en découdre", toujours selon les services de l'État. Dans son arrêté, le préfet délégué à la sécurité indique que plusieurs rixes sont survenues le 11 novembre entre 7 h 20 et 8 h 30, lesquelles ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre.

Sur Google, des riverains profitent de la section avis de l'établissement pour partager leur colère liée au tapage nocturne et aux bagarres des clients du club.