police lyon faits divers
Lyon : une septuagénaire retrouvée morte à son domicile, son fils interné en psychiatrie

  • par Loane Carpano

    • Suite à un examen médical, le fils de la septuagénaire retrouvée morte à son domicile dimanche 4 janvier à Lyon, a été interné en psychiatrie.

    Dimanche 4 janvier, le corps d'une septuagénaire avait été retrouvé sans vie dans un appartement situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon. Agée de 72 ans, la victime était enroulée dans des draps, lorsqu'elle a été découverte par une infirmière venue s'occuper d'elle.

    Rapidement dépêchées sur place, les forces de l'ordre avaient interpellé le fils de la victime présent dans l'appartement. Atteint de schizophrénie, l'homme âgé de 36 ans était en pleine crise lors de l'intervention de la gendarmerie.

    L'enquête se poursuit

    Alors que le fils de la septuagénaire était placé en garde à vue et faisait l'objet d'une enquête pour chef d'homicide volontaire sur ascendant, Le Progrès indique que la garde à vue a été levée suite à un examen médical. Le trentenaire a ainsi été hospitalisé en hôpital psychiatrique.

    En parallèle, les investigations se poursuivent pour déterminer les causes exactes du décès de la victime et l'implication potentielle de son fils.

