Municipales : Le sénateur Etienne Blanc appelle Aulas à "l'union des droites"

Dans un tweet, le Sénateur LR Etienne Blanc appelle Aulas à une "union des droites" pour battre Doucet. De son côté, Alexandre Dupalais n'écarte pas l'hypothèse.

Jean-Michel Aulas s'associera-t-il avec "les droites" pour battre le bloc gauche mené par Grégory Doucet avec le soutien d'Anaïs Belouassa Cherifi ? C'est en tout cas ce que demande le sénateur républicain Etienne Blanc. Pour rappel, c'est cette même volonté qui l'avait fait exclure du groupe Coeur lyonnais en décembre dernier. Dans un tweet publié ce mardi 17 mars, Etienne Blanc réclame une "union des droites" destinée à faire barrage "au risque de voir notre ville de Lyon tomber dans l'extrémisme."

Il s'attaque également à l'extrême gauche lyonnaise, qu'il accuse de promouvoir "une violence politique inégalée". Mathématiquement perdant au second tour si l'on rapporte les voix de Grégory Doucet et de Belouassa Cherifi obtenues au premier tour aux siennes, "JMA" devra faire un choix.

"Ma main a toujours été tendue" lâche Dupalais

De son côté, Alexandre Dupalais a fait un appel du pied au leader de Cœur lyonnais : "Bravo au sénateur LR qui tire les enseignements de l’échec de la campagne macroniste de centre gauche de JM Aulas. Oui, à Lyon comme partout en France, face au danger de l’extrême-gauche violente nous devons faire l’union des droites. Ma main a toujours été tendue." Ayant obtenu 7,07 % des suffrages, la liste RN peut ainsi encore fusionner avec un autre camp.

Lire aussi : "Nous ne gouvernerons pas avec LFI" : après l'accord, Doucet veut rassurer ses partenaires de gauche

Depuis le début de sa campagne, l'ancien président de l'OL rappelle sa volonté de rejeter les extrêmes. De l'autre côté, le Rassemblement National, par l'intermédiaire de Sébastien Chenu, a annoncé n'avoir donné aucune consigne de vote à Lyon. Motif, "Monsieur Aulas ce n'est pas la droite sincère. S'il y avait une révélation de cette campagne électorale c'est quand même la nullité de Jean-Michel Aulas." Voilà qui est dit.

A noter que les candidats doivent déposer leur liste définitive pour le second tour