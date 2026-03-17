Actualité
Les élus Place publique dans le Rhône. Alexandre Chevalier ne fait pas partie des listes. (@Place publique)

Des membres de Place publique à Lyon se maintiennent avec Grégory Doucet, le parti les suspend

  • par Nathan Chaize

    • Une partie des membres de Place publique présents sur la liste de Grégory Doucet ont décidé d'y rester, malgré l'alliance avec La France insoumise.

    La gauche sera unie au second tour des élections municipales à Lyon. Après que Grégory Doucet a scellé lundi soir une alliance "technique" la liste portée par l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, une partie des membres du parti Place publique présents sur la liste ont indiqué à Tribune de Lyon qu'ils se maintenaient sur les listes, malgré les consignes nationales.

    "Certains candidats se sont retirés spontanément"

    Invité de France info ce mardi matin, le co-président de Place publique Raphaël Glucksmann a en effet réaffirmé que Place publique refuserait "toutes les fusions avec La France insoumise". "Nous retirons nos candidats sur toutes les listes qui font ces fusions, et nous avons une ligne claire partout en France", a poursuivi le député européen, visiblement peu entendu par les quelques membres de son mouvement.

    Les membres de Place publique ayant pris la décision de se maintenir sur les listes ont donc été suspendus par la direction du parti, "en vue d'une future exclusion du parti". Dans un communiqué diffusé il y a quelques minutes, la section Rhône de Place publique indique néanmoins que "certains candidats se sont retirés spontanément" des listes d'union de la gauche à Lyon, sans dire combien.

    Dans l'entourage de Grégory Doucet, on nous assure qu'une "majorité des candidats de Place Publique continuent de soutenir Grégory Doucet", sans pouvoir à l'heure actuelle donner le nombre exact. Contactée, la cheffe de file du mouvement à Lyon, Lisa Gauthier n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitions. Pour rappel, aucun élu de La France insoumise ne sera intégré au futur exécutif de Grégory Doucet. Selon Le Monde, sept élus insoumis ont été intégrés parmi les 76 candidats de la liste municipales centrale.

    à lire également
    Hôpital des Charpennes
    Alzheimer : un nouveau centre investigateur ouvre ses portes à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôpital des Charpennes
    Alzheimer : un nouveau centre investigateur ouvre ses portes à Lyon 11:44
    Des membres de Place publique à Lyon se maintiennent avec Grégory Doucet, le parti les suspend 11:42
    Etienne Blanc
    Municipales : Le sénateur Etienne Blanc appelle Aulas à "l'union des droites" 11:22
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Dans ces 8 villes de la Métropole, un maire a été élu mais les électeurs devront quand même aller voter dimanche prochain 11:07
    Hélène Geoffroy
    Circonscription Rhône Amont : Hélène Geoffroy (PS) sans LFI joue gros pour la Métropole 10:10
    d'heure en heure
    "Nous ne gouvernerons pas avec LFI" : après l'accord, Doucet veut rassurer ses partenaires de gauche 09:22
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un Chilien rejugé à Lyon pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise disparue 08:34
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : le taux de participation définitif dévoilé 08:28
    Ce restaurant près de Lyon décroche sa première étoile Michelin 08:12
    Cryptomonnaie : nouvelles arrestations pour un rapt dans l'Ain en 2024 07:49
    Villeurbanne : deux morts après une collision entre une voiture et un tramway 07:45
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon en vigilance crues 07:26
    Lyon soleil
    Du soleil ce mardi à Lyon et des températures de saison 07:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut