Georges Képénékian, ancien maire de Lyon et candidat pour les municipales de 2026, a présenté ce jeudi 29 janvier les grandes lignes de son programme. Avec pour ligne directrice, le "prendre soin".

"Devant le départ précipité de beaucoup de candidats, nous avons fait un choix un peu différent". C'est par une allusion à la fable de La Fontaine du lièvre et de la tortue que Georges Képénékian, candidat à la mairie de Lyon en mars prochain, débute. Ciblant sans le nommer, le candidat Aulas et ses "promesses qui ne tiennent pas compte de la réalité", l'ancien maire de Lyon a détaillé au cours d'une conférence de presse son programme de campagne.

A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

"Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a un autre chemin, une autre manière de diriger la Ville" estime Georges Képénékian. Avant de poursuivre : "Le dégagisme ambiant n'est pas un projet politique, même s'il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé dans ce dernier mandat". Se positionnant comme "un passeur" et un "trait d'union", l'ancien éphémère édile lyonnais a réaffirmé sa volonté d'aller "au bout de cette campagne" malgré les derniers sondages qui lui créditent d'à peine 4% des intentions de votes au premier tour.

Pour "faire de Lyon la capitale du Care et du prendre soin", le candidat a présenté, entouré d'une partie de ses soutiens, ses dix priorités en cas d'accession à l'Hôtel de Ville. De la création de 10 000 logements pour étudiants et jeunes actifs sur le mandat à l'installation d'un incubateur d'entreprises dans les quartiers prioritaires, Képénékian balaye tous les sujets. "Notre promesse est de réconcilier pour apaiser. On veut lutter contre toutes les fractures sociales et également réconcilier écologie, économie et justice sociale sans jamais plus les opposer" poursuit-il.

Logements de fonction pour les policiers municipaux

Pour "pérenniser le recrutement des policiers municipaux", et alors que d'autres candidats promettent de doubler leur nombre à Lyon, Georges Képénékian entend leur proposer un logement de fonction. "Ne faisons pas croire qu'on pourra mettre des policiers à tous les coins de rue" complète-t-il, estimant que l'objectif affiché par le maire actuel de 365 policiers municipaux lyonnais sera déjà à "consolider".

A lire aussi : Georges Képénékian : "Je crois en la modération”

Sur les questions de santé, et pour améliorer l'accès au médecin généraliste, le candidat de 76 ans veut mettre en place un "Contrat lyonnais de la médecine générale" avec les professionnels. Sur l'éducation, Képénékian veut repasser au rythme de cinq matinées consécutives dans les écoles primaires et quatre après-midi plus allégées pour "favoriser les apprentissages".

"Notre ambition est grande"

S'il l'avait déjà évoqué précédemment, le candidat qui a présenté son nouveau slogan de campagne, "Képénékian, c'est maintenant" et une identité visuelle très colorée, veut déployer massivement les pompes à chaleur réversibles dans les écoles et établissements publics de la ville. Enfin, s'il est élu, l'ancien maire de Lyon veut créer une maison des Cultures du monde pour mettre en relation les différents acteurs du monde culturel et faire de Lyon "une ville créative plus ouverte sur le monde".

"Notre ambition est grande" a rappelé Georges Képénékian. "Nous voulons conserver cet esprit de liberté et faire mieux avec tout ce qui est déjà disponible. J'ai été maire et je sais comment on peut mettre en œuvre un autre cahier des charges pour les Lyonnaises et les Lyonnais". Une promesse qui passera à l'épreuve du vote le 15 mars prochain.