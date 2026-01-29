Jeudi 29 janvier, la candidate LR-Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines de Lyon, Véronique Sarselli a dévoilé plusieurs propositions concernant la circulation.

C'est un sujet qui leur tenait à coeur depuis le début du mandat. Après avoir proposé de créer un méga-tunnel pour faire sauter le bouchon de Fourvière, ou d'utiliser l'IA pour adapter les feux de circulation, le groupe "Grand Coeur Lyonnais", étoffe sa liste de propositions concernant la circulation.

En visite à Oullins-Pierre-Bénite, pour présenter son projet de métro E, la candidate LR pour la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a réaffirmé l'importante place de la voiture dans son programme :"La voiture est et restera un moyen de déplacement indispensable pour des centaines de milliers de familles et de professionnels. Il est nécessaire d’en tenir compte et de fluidifier le trafic d’autant que les véhicules seront de moins en moins polluants", indique la candidate.

3 000 places supplémentaires de parkings ralais

Pour cela, Véronique Sarselli mise notamment sur les parkings relais. La maire LR propose ainsi de créer 3 000 places supplémentaires de P+R branchées sur les lignes fortes du réseau TCL, là où l'actuel président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, en propose 1 500 : "En concertation avec les maires, une cartographie des sites potentiels d’extension / création sera conduite avec l’objectif de mieux couvrir les portes d’entrée stratégiques de la Métropole", explique le groupe Grand Coeur Lyonnais dans un communiqué, sans plus de précisions.

Si elle est élue, la candidate souhaite également "augmenter les capacités de parkings P+R TER aux abords de gares", en collaboration avec la Région, la SNCF et les maires des communes concernées. Par ailleurs, Véronique Sarselli souhaite réaliser une cartographie complète du réseau de circulation dans la Métropole "afin d’identifier les principaux points de blocage imposés par les écologistes et supprimer les plus paralysants". Côté vélo, le groupe indique qu'il "poursuivra la création de pistes cyclables" s'il est élu, "mais en réduisant leur emprise sur la voirie et en tenant compte des besoins réels dans les bassins de vie, en lien avec les maires", indique Véronique Sarselli.

Pour rappel, la candidate affirmait également vouloir ouvrir les voies bus aux voitures sur les quais en dehors des heures de pointe et du week-end. Elle prévoit également d'expérimenter l'usage de l'intelligence artificielle sur un cinquantaine de carrefours problématiques dans l'agglomération lyonnaise pour tenter de fluidifier la circulation.