Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 1er arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 1er arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19 959
Taux d'absention : 30,82 %
Votes blancs ou nuls : 214
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Chantal HELLY
|1,29 %
|176
|Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Yasmine BOUAGGA
|49,61 %
|6744
|Retrouver Lyon 1
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Blanche VERNY
|3,99 %
543
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Laure CÉDAT
|24,75 %
|3364
|Lyon 1er avec vous !
|Liste divers gauche
|Christian SAPET
|5,80 %
|788
|Faire Mieux Pour Lyon 1er – La France Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Florestan GROULT
14,55 %
|1978