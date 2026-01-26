Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

A moins de deux mois du scrutin, la campagne des municipales bat son plein à Lyon. L'occasion pour Lyon Capitale de faire le point sur les propositions et promesses faites jusqu'à présent par les principaux candidats.

De la sécurité au social en passant par l'écologie ou les mobilités. Depuis plusieurs semaines déjà, les candidats aux municipales à Lyon, multiplient les annonces et promesses de campagne. A moins de deux mois du scrutin, la rédaction de Lyon Capitale vous permet à travers cette infographie, de visualiser les propositions des six principaux candidats à la mairie de Lyon : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert, Georges Képénékian, Anaïs Belouassa Cherifi et Alexandre Dupalais.

Une infographie dans laquelle les propositions sont classées par thème et qui sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure des différentes annonces.

Un article similaire sera également à retrouver sur notre site au sujet des élections métropolitaines, qui concentrent encore davantage d'enjeux opérationnels en raison des larges compétences de la Métropole de Lyon.