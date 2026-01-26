Actualité

Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

  • par Vincent Guiraud et Nathan Chaize

    • A moins de deux mois du scrutin, la campagne des municipales bat son plein à Lyon. L'occasion pour Lyon Capitale de faire le point sur les propositions et promesses faites jusqu'à présent par les principaux candidats.

    De la sécurité au social en passant par l'écologie ou les mobilités. Depuis plusieurs semaines déjà, les candidats aux municipales à Lyon, multiplient les annonces et promesses de campagne. A moins de deux mois du scrutin, la rédaction de Lyon Capitale vous permet à travers cette infographie, de visualiser les propositions des six principaux candidats à la mairie de Lyon : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert, Georges Képénékian, Anaïs Belouassa Cherifi et Alexandre Dupalais.

    Une infographie dans laquelle les propositions sont classées par thème et qui sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure des différentes annonces.

    Un article similaire sera également à retrouver sur notre site au sujet des élections métropolitaines, qui concentrent encore davantage d'enjeux opérationnels en raison des larges compétences de la Métropole de Lyon.

    à lire également
    Métropolitaines 2026 : Grand Coeur Lyonnais dévoile ses premières têtes de listes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 11:35
    Métropolitaines 2026 : Grand Coeur Lyonnais dévoile ses premières têtes de listes 10:58
    Vaulx-en-Velin : une quinquagénaire meurt après une chute du 3e étage 10:22
    gendarme
    Rhône : un automobiliste sans permis interpellé deux fois en dix minutes 09:44
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales : statu quo entre Doucet et Aulas, l'ancien patron de l'OL largement en tête selon un nouveau sondage 09:11
    d'heure en heure
    Disparition inquiétante à Brignais : la gendarmerie recherche un adolescent de 14 ans 08:55
    Sur le fil, l'Asvel s'impose au Mans 08:42
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi 08:22
    Bébé tué à la soude caustique à Lyon : l'employée de crèche rejugée en appel 07:59
    Un triplé d'Endrick à Metz et l'OL reste à deux points du podium 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:31
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:12
    Alain Barberis, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale dans le Rhône
    Sécurité à Lyon : "la situation n’est plus tenable" boxe Alain Barberis 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut