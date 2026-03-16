Actualité

Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 8e arrondissement de Lyon sont désormais connus.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45 712
    Taux d'absentions : 43,72%
    Votes blancs ou nuls : 1,82%

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheOlivier BERZANE
    33,26%    		8401
    NPA REVOLUTIONNAIRESListe d'extrême-gaucheRaphaëlle MIZONY
    1,18%    		299
    Lyon 8 avec vous !Liste divers gaucheJean-François AUZAL
    4,45%
    1123
    Cœur LyonnaisListe divers centreBarbara VELON
    8380
    33,18%
    Faire Mieux pour Lyon 8 — La France InsoumiseListe de La France insoumiseLaurent LEGENDRE
    3802
    15,05%
    Retrouver Lyon 8Liste d'union à l'extrême-droiteAlexandre DUPALAIS
    3011
    11,92%
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursListe d'extrême-gaucheMichel PIOT
    242
    0,96%
    à lire également
    Mairie du 2e
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mairie du 2e
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon 02:11
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon 02:10
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon 02:09
    MAirie du 4e lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon 02:09
    Municipales 2026 : Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement de Lyon 02:07
    d'heure en heure
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 1er arrondissement de Lyon 02:07
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 02:05
    Grégory Doucet en pleine "remontada" 01:33
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour 01:31
    Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
    Municipales 2026 : les résultats à Oullins-Pierre-Bénite pour le premier tour, Moroge réélu 01:27
    Jérémie Bréaud
    Municipales 2026 : Jérémie Bréaud réélu à Bron 01:24
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête 01:23
    Elections municipales 2026 : Benoit Eraclas élu à Corbas 01:19
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut