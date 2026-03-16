Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 8e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 8e arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45 712
Taux d'absentions : 43,72%
Votes blancs ou nuls : 1,82%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Olivier BERZANE
33,26%
|8401
|NPA REVOLUTIONNAIRES
|Liste d'extrême-gauche
|Raphaëlle MIZONY
1,18%
|299
|Lyon 8 avec vous !
|Liste divers gauche
|Jean-François AUZAL
4,45%
1123
|Cœur Lyonnais
|Liste divers centre
|Barbara VELON
8380
33,18%
|Faire Mieux pour Lyon 8 — La France Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Laurent LEGENDRE
3802
15,05%
|Retrouver Lyon 8
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Alexandre DUPALAIS
3011
11,92%
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Michel PIOT
242
0,96%