Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 3e arrondissement de Lyon.

Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 3e arrondissement de Lyon sont désormais connus.

Les résultats pour la mairie d'arrondissement

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 61 907

Taux d'absentions : 32,90 %

Votes blancs ou nuls : 640

Nom de la liste Nuance Tête de liste % des exprimés Nombre de voix