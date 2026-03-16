Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 3e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 3e arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 61 907
Taux d'absentions : 32,90 %
Votes blancs ou nuls : 640
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|% des exprimés
|Nombre de voix
|Faire Mieux Pour Lyon 3 – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Albert LEVY
|11,66 %
|4 770
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Louis DUVIVIER
|0,98 %
400
|Pour vivre Lyon 3e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Marion SESSIECQ
38,36 %
15 687
|Lyon 3 avec vous
|Liste divers gauche
|Nicolas PLANCHON
4,89 %
2 000
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Béatrice DE MONTILLE
35,14 %
|14 372
|Retrouver Lyon 3
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Nathalie MACHEZ
8,97 %
3 669