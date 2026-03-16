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La mairie du 4e arrondissement de Lyon. (@Maps)

Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 4e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 4e arrondissement de Lyon sont désormais connus.

    Les résultats pour la mairie d'arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 783
    Taux d'absentions : 30,78 %
    Votes blancs ou nuls : 1,67 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte ouvrière – Le camp des travailleursListe d'extrême-gaucheDelphine BRIDAY
    1,18 %
    216
    Faire Mieux pour Lyon 4 – La France insoumiseListe de La France insoumisePauline FIVEL11,46 %

    2089
    Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheRémi ZINCK36,43 %
    		6641
    Cœur lyonnaisListe divers centreLoïc TERRENES
    32,41 %    		5908
    Retrouver Lyon 4Liste d'union à l'extrême-droiteSoumaya CHAHER
    5,56 %
    1013
    Lyon 4e avec vous !Liste divers gaucheNathalie PERRIN-GILBERT
    9,30 %    		1695
    X-RousseListe DiversAlexandre CHEVALIER3,67 %
    		669
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