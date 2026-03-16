Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 4e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 4e arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 783
Taux d'absentions : 30,78 %
Votes blancs ou nuls : 1,67 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Delphine BRIDAY
1,18 %
216
|Faire Mieux pour Lyon 4 – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Pauline FIVEL
|11,46 %
2089
|Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Rémi ZINCK
|36,43 %
|6641
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Loïc TERRENES
32,41 %
|5908
|Retrouver Lyon 4
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Soumaya CHAHER
5,56 %
1013
|Lyon 4e avec vous !
|Liste divers gauche
|Nathalie PERRIN-GILBERT
9,30 %
|1695
|X-Rousse
|Liste Divers
|Alexandre CHEVALIER
|3,67 %
|669