Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 9e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 9e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Emmanuel Giraud (union de la gauche et des écologistes) devance de peu Laila Khallouk (Coeur lyonnais).
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
Taux d'absentions :
Votes blancs ou nuls :
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Retrouver Lyon 9
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Florian PATARD
|10,94 %
|1839
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Laila KHALLOUK
30,73 %
5164
|Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Emmanuel GIRAUD
32,64 %
5485
|Faire Mieux Pour Lyon 9 — La France Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Bruno MAGNIN
|14, 63 %
|2458
|Avec Grégory DAYME la liste citoyenne du 9e
|Liste Divers
|Gregory DAYME
|5,11 %
|859
|Lyon 9 avec vous !
|Liste divers gauche
|Achiata Denise DJIMAN
|4,72 %
|793
|Lutte ouvrière — Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Anne-Marie CHAMBON
|1,23 %
|207