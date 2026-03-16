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Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 9e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Emmanuel Giraud (union de la gauche et des écologistes) devance de peu Laila Khallouk (Coeur lyonnais).

    Les résultats pour la mairie d'arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
    Taux d'absentions :
    Votes blancs ou nuls :

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Retrouver Lyon 9Liste d'union à l'extrême-droiteFlorian PATARD10,94 %
    		1839
    Cœur lyonnaisListe divers centreLaila KHALLOUK
    30,73 %
    5164
    Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheEmmanuel GIRAUD
    32,64 %
    5485
    Faire Mieux Pour Lyon 9 — La France InsoumiseListe de La France insoumiseBruno MAGNIN14, 63 %
    		2458
    Avec Grégory DAYME la liste citoyenne du 9eListe DiversGregory DAYME5,11 %
    		859
    Lyon 9 avec vous !Liste divers gaucheAchiata Denise DJIMAN4,72 %
    		793
    Lutte ouvrière — Le camp des travailleursListe d'extrême-gaucheAnne-Marie CHAMBON1,23 %
    		207
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