Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 9e arrondissement de Lyon.

Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 9e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Emmanuel Giraud (union de la gauche et des écologistes) devance de peu Laila Khallouk (Coeur lyonnais).

Les résultats pour la mairie d'arrondissement

Nombre d'inscrits sur les listes électorales :

Taux d'absentions :

Votes blancs ou nuls :

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix