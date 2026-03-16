Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 7e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 7e arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 599
Taux d'absentions : 34,36%
Votes blancs ou nuls : 1,58%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Olivier MINOUX
1,26%
|412
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Emilie DESRIEUX
26,42%
8 635
|Lyon 7ème avec vous !
|Liste divers gauche
|Alexis JACQUEMIN
|5,40%
1 764
|Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Fanny DUBOT
|41,92%
|13 703
|Faire mieux pour Lyon 7 — La France Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Sophie CHARRIER
17,71%
5 789
|Retrouver Lyon 7
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Mathis GANGAND
7,29%
|2 384