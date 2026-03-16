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Mairie du 7e arrondissement de Lyon.

Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 7e arrondissement de Lyon sont désormais connus.

    Les résultats pour la mairie d'arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 599
    Taux d'absentions : 34,36%
    Votes blancs ou nuls : 1,58%

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte ouvrière – Le camp des travailleursListe d'extrême-gaucheOlivier MINOUX

    1,26%    		412
    Cœur lyonnaisListe divers centreEmilie DESRIEUX

    26,42%
    8 635
    Lyon 7ème avec vous !Liste divers gaucheAlexis JACQUEMIN
    		5,40%

    1 764
    Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheFanny DUBOT
    		41,92%
    		13 703
    Faire mieux pour Lyon 7 — La France InsoumiseListe de La France insoumiseSophie CHARRIER

    17,71%
    5 789
    Retrouver Lyon 7Liste d'union à l'extrême-droiteMathis GANGAND

    7,29%    		2 384
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