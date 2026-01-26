Actualité
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet©PHOTOPQR/LE PROGRES/StÈphane GUIOCHON

Municipales : statu quo entre Doucet et Aulas, l'ancien patron de l'OL largement en tête selon un nouveau sondage

  • par Vincent Guiraud

    • Selon un nouveau sondage publié ce lundi 26 janvier par nos confrères de LyonMag, Grégory Doucet plafonne à 25% d'intentions de vote au premier tour contre 47% pour Jean-Michel Aulas.

    Les sondages se suivent et se ressemblent à Lyon concernant les prochaines municipales. Dans une enquête d'opinion publiée ce lundi 26 janvier par nos confrères de LyonMag, Jean-Michel Aulas est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour du scrutin. L'ancien patron de l'OL est crédité de 47% des votes, contre seulement 25% pour Grégory Doucet.

    Le score du maire sortant perd même deux points de moins qu'en novembre dernier dans notre sondage exclusif. Si depuis quelques semaines le candidat écologiste est réellement entré en campagne, multipliant les propositions et participant à son premier meeting le 17 janvier, rien n'y fait. L'édile lyonnais stagne très loin de son principal concurrent.

    Aulas largement favori

    Le sondage, réalisé du 12 au 19 janvier, confirme la même tendance déjà entrevue depuis de longs mois, avec un candidat Aulas largement en tête et même tout proche de se faire élire dès le premier tour. Le candidat Cœur Lyonnais, qui a lui aussi dévoilé quelques propositions phares depuis le début de l'année 2026, reste très largement favori.

    Derrière ce duo, Alexandre Dupalais, candidat UDR/RN, est crédité de 10% des votes et l'Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi de 8%. Suivent ensuite Georges Képénékian avec 4% et Nathalie Perrin-Gilbert avec 3%.

    Une nouvelle photographie à l'instant T de l'opinion des Lyonnais qui confirme que Grégory Doucet aura très fort à faire jusqu'au 15 mars prochain s'il veut renverser la table et faire mentir les sondages.

    Disparition inquiétante à Brignais : la gendarmerie recherche un adolescent de 14 ans

    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
